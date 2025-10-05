Бывший СССР
МИД Украины обвинил Россию в попытке использовать холод как оружие

Глава МИД Украины Сибига обвинил Россию в попытке использовать холод как оружие
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash.com

Глава МИД Украины Андрей Сибига в соцсети Х обвинил Россию в попытке использовать холод как оружие после недавних ударов ракет и дронов по территории республики.

«Украина нуждается в дополнительной противовоздушной обороне для защиты своей энергетической сети, а также средств дальнего действия…», — подчеркнул министр. Он призвал международное сообщество к решительным действиям в поддержку Киева.

Российские войска в ночь на 5 октября нанесли комбинированный удар по Украине с применением сотен дронов и ракет.

Основной целью стала западная часть страны, во Львове и Ивано-Франковске на фоне воздушной тревоги произошли взрывы. По предварительной информации, была атакована Бурштинская теплоэлектростанция (ТЭС).
Часть Львова осталась без света в результате атаки. В подконтрольной Киеву части Запорожской области без света остались более 73 тысяч человек.

