На Украине заявили об отсутствии защиты газовой инфраструктуры

Энергетик Харченко: За два года на Украине не построили защиту газовых объектов
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pavlo Palamarchuk / Reuters

За два года защита объектов украинского «Нафтогаза» так и не была построена. Об этом заявил директор Центра исследований энергетики Михаил Харченко, передает «Страна.ua» в Telegram-канале.

Он прокомментировал удары Российской армии по газовой инфраструктуре страны. Харченко отметил, что объекты «Укрэнерго» с новым уровнем защиты способны выдержать атаку пяти-шести беспилотников, а оборудование готово к работе спустя несколько часов. Однако в то же время он признал, что на компрессорных станциях и доочистных установках ситуация иная, поскольку там нет никакой защиты.

Ранее Нафтогаз Украины заявил о крупнейшей атаке по газовой инфраструктуре страны. Уточнялось, что российские военные выпустили 35 ракет, в том числе существенное количество из них — баллистические, и 60 дронов

