01:25, 5 октября 2025Мир

Над столицей европейской страны заметили неизвестные летающие объекты

LRT: Небо над аэропортом Вильнюса закрыли из-за летающего объекта
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Над Вильнюсом заметили неизвестные летающие объекты, из-за этого небо над аэропортом столицы европейской страны было закрыто, сообщил литовский портал LRT.

Руководитель Национального центра управления кризисными ситуациями Вилмантас Виткаускас сообщил, что в районе Балтойи-Воке были обнаружены летающие объекты. По его словам, перебои могут продлиться несколько часов.

В настоящее время рейсы перенаправляются в аэропорты Каунаса и Риги. По данным портала Flightradar24.com, из Турции также осуществляется один рейс в аэропорт Гданьска.

В настоящее время Вильнюсский аэропорт расследует причины беспорядков, однако предполагается, что вблизи аэропорта мог пролетать воздушный шар.

Ранее, 27 сентября, в Швеции заметили летящие рядом с архипелагом Карлскруна, где расположена крупнейшая военно-морская база страны, неизвестные дроны.

Это не первый случай, когда БПЛА видят в небе над Европой. Также литовская полиция зафиксировала три дрона в районе аэропорта Вильнюса, из-за чего работу воздушной гавани приостановили. Неделей ранее БПЛА заметили над финской гидроэлектростанцией, хотя страна объявила беспилотные зоны над энергетической инфраструктурой страны еще в августе 2025 года.

