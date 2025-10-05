Россия
В России ответили на призыв Зеленского к одностороннему прекращению огня

Сенатор Карасин назвал призыв Киева к одностороннему прекращению огня болтовней
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Призыв президента Украины Владимира Зеленского к одностороннему прекращению огня в небе — голая болтовня, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Так в разговоре с «Лентой.ру» сенатор ответил на заявление украинского лидера.

«Этой болтовне цена очень небольшая, и веры ей нет. Надо работать с серьезными предложениями, которые проработаны, которые представляют из себя системный взгляд на вещи. Об этом все время говорит и наш президент, и вообще об этом идет разговор», — отметил Карасин.

По словам сенатора, заявления Зеленского в медийном пространстве делаются для отвода глаз.

«Это ровным счетом мало что значит. Люди, которые им руководят из Брюсселя, Лондона и Парижа, должны это хорошо понимать и вместо накачивания ненависти должны заняться разработкой конкретных предложений. Я убежден, если такие предложения будут серьезными, то мы будем их рассматривать», — заключил он.

Ранее Зеленский прокомментировал массированный удар по Украине в ночь на 5 октября. Он призвал к одностороннему прекращению огня в небе. Украинский лидер добавил, что именно оно может открыть путь к настоящей дипломатии.

