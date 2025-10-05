Орбан заявил о стремлении спецслужб Украины повлиять на Венгрию

Спецслужбы Украины, поддерживаемые Брюсселем, постоянно действуют на территории Венгрии, стремясь повлиять на венгерскую политику через смену власти в стране, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, передает Hetek.
По его словам, украинские спецслужбы непрерывно действуют на территории Венгрии.
«По сути, влияние на внутреннюю политику Венгрии исходит не только из Брюсселя, но и из Киева, потому что они делают это вместе», — подчеркнул он.
Ранее Орбан заявил, что Венгрия заинтересована в существовании Украины как буферной зоны.