Орбан заявил о стремлении спецслужб Украины повлиять на Венгрию

Орбан: Спецслужбы Украины постоянно действуют на территории Венгрии

Спецслужбы Украины, поддерживаемые Брюсселем, постоянно действуют на территории Венгрии, стремясь повлиять на венгерскую политику через смену власти в стране, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, передает Hetek.

По его словам, украинские спецслужбы непрерывно действуют на территории Венгрии.

«По сути, влияние на внутреннюю политику Венгрии исходит не только из Брюсселя, но и из Киева, потому что они делают это вместе», — подчеркнул он.

Ранее Орбан заявил, что Венгрия заинтересована в существовании Украины как буферной зоны.