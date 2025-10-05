Россия
Политолог рассказал о желании ЕС забрать функции НАТО

Старший преподаватель МГИМО Зудин: Страны ЕС хотят взять на себя функции НАТО
Марина Совина
Фото: Reuters

Старший преподаватель МГИМО МИД России Алексей Зудин заявил, что Евросоюз претендует на компетенции НАТО. Об этом он высказался в беседе с РИА Новости.

Зудин подчеркнул, что раньше у европейских стран были только амбиции, а сейчас они хотят взять отдельные функции. Он подчеркнул, что США уходят из Европы, поэтому сократят помощь странам ЕС.

«Германия, которая в предыдущие годы вынужденно "шифровалась" из-за военного прошлого, сейчас, раздувая истерию с внешними угрозами, вместе с Польшей создает предпосылку для фрагментации НАТО в рамках ЕС. При этом Вашингтону совсем не нужно конкурирующее с альянсом объединение в Европе», — рассказал политолог.

Ранее журналист Томас Фази раскрыл реальную угрозу для Европы. По его мнению, для ЕС опасна не Россия, а НАТО, которая толкает к эскалации на Украине.

