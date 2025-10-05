Наука и техника
Последнее обновление iPhone обернулось проблемами для российских пользователей

Пользователи iPhone в России лишились доступа к подпискам в AppStore и iCloud
Пользователи iPhone в России лишились доступа к подпискам в AppStore и iCloud. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По его данным, оплата подписок у россиян не проходит последнюю неделю. При этом раздел магазина приложений с подписками у многих даже не открывается, а сервисы требуют обновить платежную систему. Такая ошибка появилось на новой версии IOS 26.0.1.

Пользователи предполагают, что это новый этап санкций от компаний. У многих даже с зарубежными картами перестал работать Apple Pay.

Ранее первые владельцы наушников Apple AirPods Pro 3 пожаловались на необычные звуки.

