Последнее обновление iPhone обернулось проблемами для российских пользователей

Пользователи iPhone в России лишились доступа к подпискам в AppStore и iCloud. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По его данным, оплата подписок у россиян не проходит последнюю неделю. При этом раздел магазина приложений с подписками у многих даже не открывается, а сервисы требуют обновить платежную систему. Такая ошибка появилось на новой версии IOS 26.0.1.

Пользователи предполагают, что это новый этап санкций от компаний. У многих даже с зарубежными картами перестал работать Apple Pay.

