Пользователи наушников Apple услышали свист в ушах

Пользователи новых Apple AirPods рассказали о свисте наушников

Первые владельцы наушников Apple AirPods Pro 3 пожаловались на необычные звуки. На это обратило внимание издание Cult of Mac.

Наушники Pro 3 были анонсированы 9 сентября и появились в продаже к середине месяца. Жалобы на работы гарнитуры появились на форумах Apple и Reddit. Люди начали рассказывать, что слышат во время работы устройства посторонние звуки — шипение или свист. Некоторые сравнивают помехи с высокочастотным шумом, который то появляется, то исчезает.

«У меня постоянно раздается этот пронзительный свист, который просто невыносим», — заявил пользователь Reddit под ником snuggly-Totoro. Другой автор, носящий ник ads3500, рассказал, что у него поломался только правый наушник. В итоге пользователь смог сдать девайс по гарантии.

«Проблема не кажется широко распространенной, но о ней сообщает достаточно много новых владельцев, что вызывает недоумение», — прокомментировали проблему авторы Cult of Mac. По словам журналистов, в основном потребители жалуются на новую гарнитуру, хотя они встречали пользователей с наушниками AirPods Pro первого и второго поколения.

Ранее авторы издания BGR рассказали, что корпорация Apple должна до конца 2025 года представить еще несколько продуктов. В их число включили планшет iPad Pro, колонку HomePod 3 и маячок AirTag 2.