Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
19:39, 3 октября 2025Наука и техника

Пользователи наушников Apple услышали свист в ушах

Пользователи новых Apple AirPods рассказали о свисте наушников
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: David Hammersen / Globallookpress.com

Первые владельцы наушников Apple AirPods Pro 3 пожаловались на необычные звуки. На это обратило внимание издание Cult of Mac.

Наушники Pro 3 были анонсированы 9 сентября и появились в продаже к середине месяца. Жалобы на работы гарнитуры появились на форумах Apple и Reddit. Люди начали рассказывать, что слышат во время работы устройства посторонние звуки — шипение или свист. Некоторые сравнивают помехи с высокочастотным шумом, который то появляется, то исчезает.

«У меня постоянно раздается этот пронзительный свист, который просто невыносим», — заявил пользователь Reddit под ником snuggly-Totoro. Другой автор, носящий ник ads3500, рассказал, что у него поломался только правый наушник. В итоге пользователь смог сдать девайс по гарантии.

«Проблема не кажется широко распространенной, но о ней сообщает достаточно много новых владельцев, что вызывает недоумение», — прокомментировали проблему авторы Cult of Mac. По словам журналистов, в основном потребители жалуются на новую гарнитуру, хотя они встречали пользователей с наушниками AirPods Pro первого и второго поколения.

Ранее авторы издания BGR рассказали, что корпорация Apple должна до конца 2025 года представить еще несколько продуктов. В их число включили планшет iPad Pro, колонку HomePod 3 и маячок AirTag 2.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российского миллиардера Сулейманова арестовали по делу о расправе

    Генри Кавилл опубликовал откровенное фото

    Артемий Лебедев предрек россиянам сложные новогодние праздники

    США уничтожили судно вблизи Венесуэлы

    Мужчина сломал ребра 60-летней женщине на пляже из-за замечания

    Российские ученые разработали метод лечения наследственных болезней

    ЛЭП и жилые дома попали под удары ВСУ в российском регионе

    Россиянин начал разводить дальневосточных крабов у себя в холодильнике

    Российскому бойцу СВО с перебитой осколком разорвавшейся мины трахеей удалось спастись

    Образ 27-летнего сына Уилла Смита на показе описали фразой «как мой пятилетний внук»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости