Появилось обращение военных ликвидированного подразделения беспилотников ВСУ

Военные роты 10-го мобильного отряда пограничной службы ВСУ сообщили о роспуске

Военные роты ударных беспилотных комплексов 10-го мобильного отряда Государственной пограничной службы Украины записали обращение, в котором сообщили о роспуске их подразделения. Видео появилось в Telegram-канале издания «Политика Страны».

«Два дня тому назад мы узнали что наше подразделение расформировывают. Без объяснений (...) Нас просто раздербанили и уничтожают», — говорится в сообщении. Военные добавили, что на их вопросы об обстоятельствах, в которых приняли это решение, не ответили.

Солдаты заявили, что они получили приказы сдать оборудование и подготовиться к переводу в пехоту. Они подчеркнули, что, будучи операторами дронов, являются специалистами узкого профиля.

3 октября командир взвода в роте ударных беспилотных комплексов 10-го мобильного отряда Юрий Касьянов сообщил, что его подразделение беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ликвидировали. Он назвал произошедшее диверсией и преступлением со стороны офиса президента Украины Владимира Зеленского.