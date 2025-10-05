Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:34, 5 октября 2025Бывший СССР

Появилось обращение военных ликвидированного подразделения беспилотников ВСУ

Военные роты 10-го мобильного отряда пограничной службы ВСУ сообщили о роспуске
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: Telegram-канал «Политика Страны»

Военные роты ударных беспилотных комплексов 10-го мобильного отряда Государственной пограничной службы Украины записали обращение, в котором сообщили о роспуске их подразделения. Видео появилось в Telegram-канале издания «Политика Страны».

«Два дня тому назад мы узнали что наше подразделение расформировывают. Без объяснений (...) Нас просто раздербанили и уничтожают», — говорится в сообщении. Военные добавили, что на их вопросы об обстоятельствах, в которых приняли это решение, не ответили.

Солдаты заявили, что они получили приказы сдать оборудование и подготовиться к переводу в пехоту. Они подчеркнули, что, будучи операторами дронов, являются специалистами узкого профиля.

3 октября командир взвода в роте ударных беспилотных комплексов 10-го мобильного отряда Юрий Касьянов сообщил, что его подразделение беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ликвидировали. Он назвал произошедшее диверсией и преступлением со стороны офиса президента Украины Владимира Зеленского.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп оценил предложения Путина по ДСНВ

    Тренер ЦСКА прокомментировал победу в дерби над «Спартаком»

    Известной российской певице срочно провели операцию

    Задержана экс-министр здравоохранения Дагестана Татьяна Беляева

    Школьника арестовали за опасный запрос в ChatGPT

    В России указали на причину протестов в Грузии

    МИД России предупредил о дипфейке с Захаровой

    Названа причина усиления российских ударов по военному комплексу Украины

    Минобороны Германии прокомментировало инциденты с беспилотниками на территории страны

    Дженну Ортегу запечатлели в мини-юбке на вечеринке

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости