Президент Грузии высказался о выборе народа

Кавелашвили заявил, что проголосовал за мир и развитие

Президент Грузии Михаил Кавелашвили после голосования на одном из избирательных участков Тбилиси заявил, что проголосовал за мир и развитие. Он также высказался о выборе народа, передает ТАСС.

Политик пообещал быть честным с обществом, отметив, что ему легко было сделать выбор.

«Мы знаем, что с одной стороны есть мир, развитие, стабильность, а с другой стороны, к сожалению, есть беспорядки, противостояние, поляризация», — подчеркнул президент. Он выразил уверенность, что грузинскому обществу тоже будет просто сделать выбор.

В Грузии днем в субботу, 4 октября, на фоне выборов в органы местного самоуправления начались протесты. Демонстранты сначала вышли на улицы Тбилиси, перекрыв проспект Руставели. К вечеру протесты приобрели более масштабный и разрушительный характер. Уже известно о пострадавших, в том числе среди правоохранителей, а также о задержании нескольких человек.

