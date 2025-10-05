При атаке ВСУ на российский регион пострадал ребенок

Гладков: При атаке ВСУ на Белгородскую область пострадали мужчина и ребенок

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали беспилотниками Белгородскую область, пострадали два человека, в том числе ребенок. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram.

Он уточнил, что в результате детонации дрона получил ранения десятилетний мальчик. У ребенка диагностирована баротравма, он будет находиться на стационарном лечении.

Кроме того, при атаке украинского дрона пострадал мужчина, он тоже получил баротравму. «Медицинская помощь оказана, лечение продолжит амбулаторно», — написал губернатор.

Он добавил, что вследствие ударов в селе Красный Октябрь были повреждены фасад здания сельхозпредприятия и одно транспортное средство, а в селе Николаевка в результате детонации FPV-дрона перебита линия электропередачи.

Накануне ВСУ совершили массированный удар по Белгороду и Белгородскому району. Из-за нанесенного удара повреждения получили несколько автомобилей и жилых домов.