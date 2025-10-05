Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:38, 5 октября 2025Россия

Путин прокомментировал свое выступление на «Валдае»

Путин заявил, что на «Валдае» честно и откровенно излагал суть вопросов
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

Президент России Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину прокомментировал свое выступление на Международном дискуссионном клубе «Валдай».

Российский лидер заявил, что честно и откровенно излагал определенные ситуации, суть вопросов, и то, как он относится к ним.

Путин выступил на «Валдае» вечером 2 октября. Во время своей речи глава государства порассуждал о нынешних российско-украинских отношениях и роли Запада в конфликте между странами, а также указал, что Россия даст очень убедительный ответ на милитаризацию стран Европы.

Британский аналитик Александр Меркурис заявил, что, выступая на заседании клуба «Валдай», Путин показал себя лидером, который чувствует, что положение дел складывается в его пользу.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин предупредил США о последствиях начала поставок «Томагавков» Украине

    В России отреагировали на обвинения Украины в попытке Москвы использовать холод как оружие

    Путин прокомментировал свое выступление на «Валдае»

    Полчища мраморных клопов атаковали российский регион

    Израиль обвинили в жестоком обращении с Гретой Тунберг и другими задержанными активистами

    Россиянка побывала на «уральском Бали» и описала его фразой «выглядит как райский пляж»

    В многоквартирном доме в России произошел взрыв

    Российские войска ударили по предприятиям ВПК Украины

    В Нижегородской области сбили пять беспилотников

    На Западе рассказали об открытом нападении Британии на Россию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости