Путин прокомментировал свое выступление на «Валдае»

Путин заявил, что на «Валдае» честно и откровенно излагал суть вопросов

Президент России Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину прокомментировал свое выступление на Международном дискуссионном клубе «Валдай».

Российский лидер заявил, что честно и откровенно излагал определенные ситуации, суть вопросов, и то, как он относится к ним.

Путин выступил на «Валдае» вечером 2 октября. Во время своей речи глава государства порассуждал о нынешних российско-украинских отношениях и роли Запада в конфликте между странами, а также указал, что Россия даст очень убедительный ответ на милитаризацию стран Европы.

Британский аналитик Александр Меркурис заявил, что, выступая на заседании клуба «Валдай», Путин показал себя лидером, который чувствует, что положение дел складывается в его пользу.