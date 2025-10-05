Мир
Раскрыта реакция экс-канцлера Германии на предложение повысить расходы на оборону

Меркель рассмеялась в ответ на требование Трампа повысить расходы на оборону
Варвара Митина (редактор)

Фото: Michele TantussI / Getty Images

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель рассмеялась в ответ на требования Дональда Трампа повысить военные расходы до 2 процентов ВВП. Об этом бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг написал в своей новой книге, фрагмент которой опубликовало издание The Guardian.

Согласно воспоминаниям Столтенберга, когда Трамп на встрече заявил: «Ангела, ты должна раскошелиться», — Меркель в ответ предположила, что Германия сможет выполнить требование лишь к 2030 году, и рассмеялась. Этот диалог произошел во время первого президентского срока Трампа, однако точную дату экс-генсек не называет. Меркель занимала пост канцлера Германии с 2005 по 2021 год.

Ранее сообщалось, что в 2018 году Трамп рассматривал возможность выхода США из Североатлантического альянса (НАТО), что чуть не разрушило военный блок. Это также было связано с небольшими расходами на оборону стран — участниц альянса.

