Раскрыто состояние выжившей при восхождении на Вилючинский вулкан туристки

МЧС: На Камчатке спустили выжившую туристку к подножию Вилючинского вулкана

Спасателям удалось спустить к подножию Вилючинского вулкана на Камчатке туристку, которая сорвалась при восхождении на гору. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС по региону.

«Камчатские спасатели спустили третью участницу восхождения к подножью Вилючинского вулкана. Женщина передана бригаде территориального центра медицины катастроф», — говорится в сообщении.

Уточняется, что ночью специалисты осмотрели пострадавшую на высоте 1500 метров — у нее не было обнаружено травм, однако женщина сильно переохладилась и не могла двигаться самостоятельно.

Ранее семь туристов сорвались с Вилючинского вулкана и получили травмы. Жертвами происшествия стали два человека.