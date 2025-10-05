Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
05:05, 5 октября 2025Силовые структуры

Россиянам дали рекомендацию по использованию соцсетей

МВД порекомендовало не указывать в соцсетях полные фамилию, имя, отчество
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

При использовании социальных сетей не стоит указывать свои полные фамилию, имя и отчество, а также дату рождения. Такая рекомендация содержится в материалах МВД, передает ТАСС.

«Важно в публичных профилях в соцсетях не давать критический объем персональных данных, который позволит получить дополнительную информацию», — пояснили в ведомстве.

Там порекомендовали в целом избегать публикации своих полных данных, а также номера телефона. В МВД объяснили, что для выстраивания коммуникации достаточно настоящих имени и фамилии, при этом предоставлении этих данных не несет в себе никаких рисков.

Ранее Роскачество сообщило, что мошенники стали применять новую схему обмана, которая заключается в том, что они пишут пользователям мессенджеров из поддельных профилей популярных сервисов доставки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Напрашивается на неприятности». На Западе рассказали о попытке Зеленского втянуть НАТО в конфликт с Россией

    На сумском направлении переодетый в сарафан украинский солдат попытался сбежать

    В Одессе рассказали о нищете жителей города

    Звезда «Папиных дочек» попал в реестр неплательщиков алиментов

    Телефон солдата ВСУ спас российского бойца от осколочного ранения

    Гусев рассказал об уничтожении 10 беспилотников в Воронежской области

    Стало известно о ракетной атаке по территории Украины

    В США усомнились в передаче Украине ракет Tomahawk

    У арестованного в Москве уроженца Узбекистана провели обыски

    Сенатор рассказал о последствиях несвоевременной уплаты налогов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости