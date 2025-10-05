Россия
07:23, 5 октября 2025Россия

Российские военные уничтожили HIMARS в Харьковской области

ВС РФ уничтожили HIMARS и до взвода ВСУ у Среднего Бурлука в Харьковской области
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

Вооруженные силы России (ВС РФ) ударами беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) «Герань-2» поразили позиции реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. Об этом сообщает ТАСС.

Известно, что российские военные также уничтожили до взвода личного состава ВСУ. Это произошло в районе населенного пункта Средний Бурлук в Харьковской области. Кроме пусковой установки HIMARS была также уничтожена транспортно-заряжающая машина.

Ранее в США усомнились в передаче Украине ракет Tomahawk. Об этом высказался экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн. Он указал, что на Украине отсутствуют специалисты, которые бы умели управлять такими ракетами.

