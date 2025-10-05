Россия
12:27, 5 октября 2025Россия

Российские войска ударили по предприятиям ВПК Украины

МО: ВС России нанесли удар по предприятиям ВПК Украины
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Вооруженные силы России (ВС РФ) нанесли удар по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины и объектам газово-энергетической инфраструктуры. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, массированный удар был нанесен высокоточным оружием большой дальности наземного, морского и воздушного базирования, гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами «Кинжал» и беспилотными летательными аппаратами. Все цели достигнуты и поражены.

Также российские войска нанесли поражение объектам энергетики Украины, подвижному составу, задействованному для железнодорожных перевозок вооружения и военной техники в районы боевых действий на Донбассе, центру обеспечения ВСУ горючим, местам хранения и подготовки к запуску беспилотных летательных аппаратов и реактивных систем залпового огня HIMARS, а также пунктам временной дислокации украинских бойцов и иностранных наемников в 137 районах.

Ранее стало известно, что ВС РФ взяли под контроль село Кузьминовка в Бахмутском районе Донецкой народной республики (ДНР).

