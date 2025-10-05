Экономика
03:50, 5 октября 2025

Российским учителям захотели выдавать квартиры с возможностью приватизации

В Госдуме предложили выдавать учителям служебные квартиры
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

В будущем учителям в России могут начать выдавать служебные квартиры, которые по истечении определенного времени можно будет приватизировать. С соответствующей инициативой выступил депутат Госдумы Ярослав Нилов. Парламентарий уже обратился с ней к министру просвещения Сергею Кравцову, пишет РИА Новости.

«Представляется логичным внедрение государственной программы поддержки, направленной на предоставление служебного жилья с возможностью его дальнейшей приватизации по истечении 10-15 лет работы в школе», — говорится в письме Нилова.

При этом там отмечается, что для получения квартиры будет необходимо соблюсти несколько условий: у заявителя должно отсутствовать жилье, иметься оконченное высшее профильное образование, а также он должен быть трудоустроен в образовательном учреждении на полную ставку.

Кроме того, считает Нилов, можно рассмотреть вопрос предоставления жилья опытным педагогам, чей стаж составляет 25 лет и более.

Ранее Минпросвещения допустило пересмотр предельной цены подарков для учителей.

