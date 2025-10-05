Интернет и СМИ
20:03, 5 октября 2025

Школьника арестовали за опасный запрос в ChatGPT

13-летнего школьника арестовали за просьбу к ChatGPT помочь с убийством
Екатерина Улитина
Фото: Prostock-studio / Shutterstock / Fotodom

В американском штате Флорида арестовали школьника за запрос в ChatGPT помочь с убийством друга. Об этом сообщил офис шерифа в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Сообщается, что 13-летний Ян Франко прямо во время урока спросил ChatGPT, как избавиться от друга. Сообщение об опасном запросе получила помощник директора школы, где учился подросток, и немедленно вызвала полицию.

По данным офиса шерифа, школьник объяснил, что просьба к нейросети была шуткой. Якобы он просто хотел «потроллить одноклассника, который его раздражал».

Ранее сообщалось, что пожилая американка выиграла в лотерею с помощью ChatGPT. Женщина попросила нейросеть дать ей цифры, чтобы выиграть 1,7 миллиона долларов.

