РИА Новости: Сотрудники СБУ похищали недовольных режимом жителей Харькова

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) похищали недовольных режимом властей страны жителей Харькова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на администратор закрытого чата горожан Анастасия Быкова.

«Где-то с год назад у нас был один участник чата, он и еще один параллельно чат создал, потому что, видимо, понял, что с таким количеством человек опасно общаться. И к этому человеку, после того как он создал чат, наверное, через два месяца пришли», — рассказала она.

По словам девушки, которая сейчас живет в Белгородской области, бесследно исчезали те люди, которые выкладывали в чате фотографии, по которым можно было определить место их проживания.

Собеседница журналистов также рассказала о случае, когда сотрудники украинской госбезопасности связались с ней и предложили передать «привет» одному из участников чата, который в тот момент находился у них в СИЗО.

В сентябре в пророссийском подполье на подконтрольной украинским властям территории сообщили, что российские войска уничтожили до 100 наемников ВСУ в Харькове. Удар был нанесен по общежитию, расположенному около промзоны. Внутри здания находилось до 100 наемников, сражавшихся в рядах ВСУ.