09:47, 5 октября 2025

Сотрудники СБУ похищали недовольных режимом жителей Харькова

РИА Новости: Сотрудники СБУ похищали недовольных режимом жителей Харькова
Игорь Дмитров
Игорь Дмитров (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Lina Reshetnyk / Shutterstock / Fotodom  

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) похищали недовольных режимом властей страны жителей Харькова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на администратор закрытого чата горожан Анастасия Быкова.

«Где-то с год назад у нас был один участник чата, он и еще один параллельно чат создал, потому что, видимо, понял, что с таким количеством человек опасно общаться. И к этому человеку, после того как он создал чат, наверное, через два месяца пришли», — рассказала она.

По словам девушки, которая сейчас живет в Белгородской области, бесследно исчезали те люди, которые выкладывали в чате фотографии, по которым можно было определить место их проживания.

Собеседница журналистов также рассказала о случае, когда сотрудники украинской госбезопасности связались с ней и предложили передать «привет» одному из участников чата, который в тот момент находился у них в СИЗО.

В сентябре в пророссийском подполье на подконтрольной украинским властям территории сообщили, что российские войска уничтожили до 100 наемников ВСУ в Харькове. Удар был нанесен по общежитию, расположенному около промзоны. Внутри здания находилось до 100 наемников, сражавшихся в рядах ВСУ.

