Стало известно о десятках пострадавших во время беспорядков в европейском городе

Cadena Ser: Во время беспорядков в Барселоне 23 человека получили ранения

После акции в поддержку Палестины, которая прошла 4 октября в Барселоне, в общественных беспорядках пострадали десятки людей. Об этом сообщает телеканал Cadena Ser.

Отмечается, что полиция Каталонии задержала 10 человек, участвовавших в общественных беспорядках. Также стало известно, что 23 человека пострадали. 19 из них оказались сотрудниками правоохранительных органов, сообщает издание.

По его данным, один из полицейских, работавших на акции протеста в европейском городе, получил серьезные травмы. Его доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Сообщается, что демонстрация прошла в субботу днем. Протестовавшие, поддерживающие Палестину, требовали от властей Испании разорвать дипломатические и торговые отношения с Израилем.

