Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:58, 5 октября 2025Мир

Стало известно о десятках пострадавших во время беспорядков в европейском городе

Cadena Ser: Во время беспорядков в Барселоне 23 человека получили ранения
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Lorena Sopena / Reuters

После акции в поддержку Палестины, которая прошла 4 октября в Барселоне, в общественных беспорядках пострадали десятки людей. Об этом сообщает телеканал Cadena Ser.

Отмечается, что полиция Каталонии задержала 10 человек, участвовавших в общественных беспорядках. Также стало известно, что 23 человека пострадали. 19 из них оказались сотрудниками правоохранительных органов, сообщает издание.

По его данным, один из полицейских, работавших на акции протеста в европейском городе, получил серьезные травмы. Его доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Сообщается, что демонстрация прошла в субботу днем. Протестовавшие, поддерживающие Палестину, требовали от властей Испании разорвать дипломатические и торговые отношения с Израилем.

Ранее стало известно, что российские туристы не смогли покинуть Мадагаскар из-за беспорядков, устроенных местными жителями. Уточнялось, что протестующие выступали против правления президента страны Андри Радзуэлины.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп оценил предложения Путина по ДСНВ

    Раскрыто число пострадавших в результате перестрелки в США

    На Украине предложили новый способ ускорить мобилизацию

    ЦСКА победил «Спартак» в матче чемпионата России

    В России в День учителя высказались о зарплате педагогов

    В Совфеде назвали показным призыв Зеленского к одностороннему прекращению огня

    Суд запретил Трампу размещать войска в Орегоне для борьбы с беспорядками

    Депутат Европарламента надел георгиевскую ленту на торжественное мероприятие

    Стало известно о десятках пострадавших во время беспорядков в европейском городе

    В РПЛ высказались о возможном расизме капитана «Краснодара» в адрес игрока «Ахмата»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости