04:57, 5 октября 2025Бывший СССР

Стало известно о принуждении украинцев к посещению похорон военных

«КП»: Украинцев заставляют посещать похороны военных
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Мирные жители Украины обязаны посещать похороны военнослужащих независимо от их личного желания, при этом зачастую их также заставляют привести с собой детей. Об этом сообщает «Комсомольская правда» (КП) со ссылкой на жителей Киевской области.

«Обычно сельскому голове (должность вроде старосты села, — прим. «Ленты.ру») в чат сообщают дату и время похорон, и тот должен оповестить всех односельчан об обязательной явке», — говорится в материале. Уточняется, что граждан обязывают принести с собой цветы, расшитые полотенца, флаги и взять с собой детей. Тот факт, что подобные мероприятия негативно сказываются на психике несовершеннолетних, в расчет не берут.

Кроме того, в ходе прощальной церемонии все должны преклонить колено или встать на него. Если этого не сделать, то человека осудят, будут запугивать и называть «москалем».

Ранее стало известно, что жители Сум сознательно игнорируют похоронные процессии с убитыми украинскими военными.

