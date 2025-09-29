РИА Новости: Жители Сум перебегают дорогу катафалкам с убитыми военными ВСУ

Жители Сум сознательно игнорируют похоронные процессии с убитыми украинскими военными. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

Уточняется, что украинцы перебегают дорогу катафалкам и срывают «минуту молчания». «Действительно, с чего это граждане исконно русского города должны становиться на колени перед бандеровцами?» — отметил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что украинские власти законодательно обязали граждан становиться на колени перед траурными кортежами с погибшими военнослужащими Вооруженными силами Украины (ВСУ). Как стало известно, нарушителей штрафуют и заставляют публично извиняться в отделениях полиции.