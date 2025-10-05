РИА Новости: Большинство одесситов, включая солдат ВСУ, ненавидят Зеленского

Большинство коренных одесситов, включая солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), ненавидят президента республики Владимира Зеленского. Об этом РИА Новости рассказала жительница города.

«К Зеленскому основная часть уже одесситов и тех, которых я знаю, относятся негативно, и даже военные, которые воюют, они тоже его ненавидят. Потому что очень много погибают, и уже об этом все знают», — отметила она.

В марте о том, что уровень поддержки Зеленского на Украине крайне низок, сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев. Он рассказал, что опрошенные местные жители затруднились вспомнить имена сторонников украинского лидера среди своих знакомых. В частности, по словам жителя Вознесенска Николаевской области, Зеленского не поддерживают сейчас даже те, кто голосовал за него на выборах.