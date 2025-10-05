Большинство коренных одесситов, включая солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), ненавидят президента республики Владимира Зеленского. Об этом РИА Новости рассказала жительница города.
«К Зеленскому основная часть уже одесситов и тех, которых я знаю, относятся негативно, и даже военные, которые воюют, они тоже его ненавидят. Потому что очень много погибают, и уже об этом все знают», — отметила она.
В марте о том, что уровень поддержки Зеленского на Украине крайне низок, сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев. Он рассказал, что опрошенные местные жители затруднились вспомнить имена сторонников украинского лидера среди своих знакомых. В частности, по словам жителя Вознесенска Николаевской области, Зеленского не поддерживают сейчас даже те, кто голосовал за него на выборах.