12:06, 5 октября 2025

Стало известно об отношении коренных одесситов к Зеленскому

РИА Новости: Большинство одесситов, включая солдат ВСУ, ненавидят Зеленского
Игорь Дмитров
Игорь Дмитров (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Большинство коренных одесситов, включая солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), ненавидят президента республики Владимира Зеленского. Об этом РИА Новости рассказала жительница города.

«К Зеленскому основная часть уже одесситов и тех, которых я знаю, относятся негативно, и даже военные, которые воюют, они тоже его ненавидят. Потому что очень много погибают, и уже об этом все знают», — отметила она.

В марте о том, что уровень поддержки Зеленского на Украине крайне низок, сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев. Он рассказал, что опрошенные местные жители затруднились вспомнить имена сторонников украинского лидера среди своих знакомых. В частности, по словам жителя Вознесенска Николаевской области, Зеленского не поддерживают сейчас даже те, кто голосовал за него на выборах.

