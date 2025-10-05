Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
06:00, 5 октября 2025Бывший СССР

Телефон солдата ВСУ спас российского бойца от осколочного ранения

Российский боец заявил, что от осколочного ранения его спас телефон солдата ВСУ
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Российскому военнослужащему удалось избежать осколочного ранения в ногу благодаря трофейному телефону солдата Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом боец с позывным Байкал рассказал в беседе с РИА Новости.

По его словам, он вместе с сослуживцами находился в тылу ВСУ. Противник заметил российских военных и вступил в бой, в котором не смог одержать верх. После этого солдат ВС России в качестве трофея забрал вражеский телефон.

«Потом, к сожалению, прилетели беспилотники вражеские. Телефон спас, если не жизнь, то ногу точно — я его в карман положил. После боя достаю — он с осколком», — поделился военнослужащий.

Ранее сообщалось о бойце «Ахмата», который отрезал себе ступню после подрыва на мине и выжил.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Напрашивается на неприятности». На Западе рассказали о попытке Зеленского втянуть НАТО в конфликт с Россией

    На сумском направлении переодетый в сарафан украинский солдат попытался сбежать

    В Одессе рассказали о нищете жителей города

    Звезда «Папиных дочек» попал в реестр неплательщиков алиментов

    Телефон солдата ВСУ спас российского бойца от осколочного ранения

    Гусев рассказал об уничтожении 10 беспилотников в Воронежской области

    Стало известно о ракетной атаке по территории Украины

    В США усомнились в передаче Украине ракет Tomahawk

    У арестованного в Москве уроженца Узбекистана провели обыски

    Сенатор рассказал о последствиях несвоевременной уплаты налогов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости