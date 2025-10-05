Телефон солдата ВСУ спас российского бойца от осколочного ранения

Российский боец заявил, что от осколочного ранения его спас телефон солдата ВСУ

Российскому военнослужащему удалось избежать осколочного ранения в ногу благодаря трофейному телефону солдата Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом боец с позывным Байкал рассказал в беседе с РИА Новости.

По его словам, он вместе с сослуживцами находился в тылу ВСУ. Противник заметил российских военных и вступил в бой, в котором не смог одержать верх. После этого солдат ВС России в качестве трофея забрал вражеский телефон.

«Потом, к сожалению, прилетели беспилотники вражеские. Телефон спас, если не жизнь, то ногу точно — я его в карман положил. После боя достаю — он с осколком», — поделился военнослужащий.

