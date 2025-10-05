Трамп оценил предложения Путина по ДСНВ

Трамп назвал хорошей идеей предложения Путина по ДСНВ

Предложения президента России Владимира Путина по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) являются хорошей идеей. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, передает ТАСС.

«Для меня это звучит как хорошая идея», — сказал Трамп, отвечая на вопрос журналистов о предложении Путина.

22 сентября Путин в ходе совещания с постоянными членами Совета безопасности сообщил, что Россия готова добровольно соблюдать ДСНВ после 5 февраля 2026 года, если аналогичный шаг сделают США. Глава государства подчеркнул, что Москва в дальнейшем намерена провести анализ обстановки.