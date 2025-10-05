Бывший СССР
Украине предрекли сложный отопительный сезон

Эксперт Попенко: Отопительный сезон на Украине в 2025 году будет сложным
Никита Хромин (ночной линейный редактор)
Фото: Global Look Press

Ожидается, что в 2025 году отопительный сезон на Украине окажется сложнее предыдущего. Глава украинского Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко в беседе с украинским телеканалом «Новости. Live» допустил отключения газа в стране.

«Нам будет намного сложнее в этот отопительный сезон, чем в прошлый», — сказал Попенко, отметив, что ответственные лица понимают тяжелую ситуацию. По его словам, «Нафтогаз» ищет возможности закупать газ на заграничных рынках, а также прибегает к кредитам в украинских и зарубежных банках.

Эксперт подчеркнул, что ситуация с собственной добычей газа в стране критическая: уже сейчас потеряно около 45 процентов газа и есть риск, что потери вырастут до 70 процентов.

Ранее депутат Верховной Рады Украины Сергей Нагорняк заявил, что Украине нужно перенимать опыт японского закаливания детей в детских садах на фоне отключений отопления.

