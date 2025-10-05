Две девочки-зацепера погибли в метро Нью-Йорка

Две девочки попытались проехаться на крыше поезда в метро Нью-Йорка и погибли

В метро Нью-Йорка погибли две девочки, пытавшиеся проехаться на крыше вагона, передает телеканал NBC со ссылкой на полицию города.

Как отметили в правоохранительных органах, тела несовершеннолетних нашли на крыше поезда метро. Возраст погибших пока не раскрывается.

Власти Нью-Йорка напомнили об опасности зацепинга и призвали детей не рисковать жизнью. По данным телеканала, в городе в 2023-2024 годах в результате зацепинга погибли 18 человек.

Ранее сообщалось, что в Нью-Йорке пара в шутку угнала поезд метро. Девушка и ее партнер пробралась в пустой поезд метро после полуночи.