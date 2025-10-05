Мир
В европейской стране общественным деятелям прислали три посылки со взрывчаткой

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Во Франции общественным деятелям прислали три посылки со взрывчаткой, об этом сообщила радиостанция Ici.

Инцидент произошел в европейской стране 4 октября, все отправления были перехвачены в департаменте Дордонь. Одна из посылок взорвалась в почтовом грузовике, уточняется в материале.

Посылки предназначались для известного депутата, журналиста и юмориста, пояснила радиостанция, не называя имена.

Отмечается, что заряд в посылках не угрожал жизни людей, но был риск ранений. Источник в следственных органах Франции заявил, что произошедшее не рассматривается как теракт, скорее как «плохая шутка». Жандармерия начала расследование, антитеррористическая прокуратура не принимает участие в мероприятиях.

Ранее в Мюнхене произошли взрывы. По информации газеты Bild, предположительно, причиной стало то, что неизвестный мужчина заложил взрывчатку в доме родителей.

