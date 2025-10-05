В громком деле о расстреле российского священника в храме появились новые подробности

Расстрел священника Сысоева в 2009 году мог организовать его друг Станиловский

Спустя 16 лет после расстрела священника Даниила Сысоева в московском храме Святого Фомы продолжают появляться новые версии произошедшего. Одной из них поделился Telegram-канал «112».

По данным канала, дочери Сысоева провели независимое расследование. По их версии, организатором убийства мог стать самый близкий друг священника — Сергей Станиловский. Дочери убитого указывают на странные совпадения. В вечер преступления Станиловский неожиданно попросил Сысоева об исповеди, хотя никогда раньше этого не делал. Когда священник пошел переодеваться для таинства, в храм ворвался киллер.

Через год после трагедии вдова священника Юлия Брыкина начала встречаться со Станиловским. По словам дочерей, они вместе ездили по стране, продавая книги Сысоева и присваивая выручку.

Сейчас Станиловский и Брыкина живут в США. В России в отношении Станиловского возбуждено уголовное дело о развратных действиях.

Сысоева расстреляли в ноябре 2009 года в храме Святого апостола Фомы. Официальная версия следствия указывает на причастность к преступлению радикальных исламистов. Исполнитель был ликвидирован при задержании.