В киевском ТЦК прокомментировали мобилизацию кота

В киевском областном территориальном центре комплектования (ТЦК, аналог военкоматов на Украине) прокомментировали видео с мобилизацией кота. Комментарий опубликовало ведомство на странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).
«То, что в похищении кота все и сразу обвинили ТЦК, свидетельствует о тяжелом мировоззренческом недостатке нашего общества», — сказано в публикации.
Главным аргументом стал тот факт, что сотрудники ТЦК не носят военную форму, в которой были люди на видео с мобилизацией кота.
5 октября в украинских пабликах в Telegram появилось видео, где двое неизвестных забирают кота и увозят его на машине.