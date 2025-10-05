В киевском ТЦК прокомментировали мобилизацию кота

В киевском ТЦК не признали мобилизацию кота

В киевском областном территориальном центре комплектования (ТЦК, аналог военкоматов на Украине) прокомментировали видео с мобилизацией кота. Комментарий опубликовало ведомство на странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«То, что в похищении кота все и сразу обвинили ТЦК, свидетельствует о тяжелом мировоззренческом недостатке нашего общества», — сказано в публикации.

Главным аргументом стал тот факт, что сотрудники ТЦК не носят военную форму, в которой были люди на видео с мобилизацией кота.

5 октября в украинских пабликах в Telegram появилось видео, где двое неизвестных забирают кота и увозят его на машине.