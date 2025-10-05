В КНДР пообещали принять меры в ответ на рост военного присутствия США

КНДР примет меры в ответ на рост военного присутствия США. Об этом заявил лидер страны Ким Чен Ын, пишет ТАСС.

«Такое развитие ситуации толкнет нас на осуществление соответствующих военно-технических мер для устранения новых угроз и сохранения баланса сил», — подчеркнул Ким Чен Ын.

Лидер Северной Кореи заявил, что Вашингтон наращивает военное присутствие на юге Корейского полуострова, чтобы в случае необходимости нанести превентивный удар. На фоне этого Пхеньян готов обозначить новые цели для своих «специальных средств».

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров указал на провокационный характер направленной против КНДР военной активности США и их азиатских союзников.