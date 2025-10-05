Экономика
03:33, 5 октября 2025Экономика

В России допустили рост пенсионного коэффициента

РИА Новости: Пенсионный коэффициент в России может вырасти до 168,57 рубля
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

В 2027 году размер одного пенсионного коэффициента проиндексируют дважды. По данным РИА Новости, его стоимость может возрасти до 168,57 рубля.

Индексация пройдет поэтапно: первое увеличение, по данным агентства, запланировано на 1 февраля 2027 года. После него размер одного пенсионного коэффициента достигнет 163,03 рубля. Второе увеличение произойдет с 1 апреля — до 168,57 рубля.

При этом в 2028 году показатель может вырасти вновь, достигнув отметки в 181,97 рубля. Это следует из проекта федерального бюджета на 2026 и плановый период 2027 и 2028 годов.

Ранее стало известно, что в России выделят больше 4,8 миллиарда рублей на региональные социальные доплаты к пенсии неработающим пенсионерам.

