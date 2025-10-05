В России предложили компенсировать расходы на спасательную операцию при одном условии

В случае, если организаторы туристического похода допустили нарушения правил безопасности, необходимо компенсировать расходы на спасательную операцию. С таким предложением выступил губернатор Камчатского края Владимир Солодов в Telegram-канале.

«Считаю, что назрела необходимость введения в федеральное законодательство нормы о компенсации расходов на спасательную операцию в случае нарушения правил безопасности организаторами — после ее проведения», — написал чиновник.

Он отметил, что уже поручил подготовить соответствующую инициативу, после чего она будет согласована с МЧС и передана в Госдуму.

Ранее туристы сорвались с Вилючинского вулкана на Камчатке и получили травмы. Жертвами происшествия стали два человека.