В России рассказали о беспокойстве Европы из-за неопознанных беспилотников

«Ъ»: В Европе с тревогой обсуждают проблему неопознанных беспилотников

Во Франции с тревогой отмечают увеличение числа появлений неопознанных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над Европой. Польша сообщает о пролетах с восточной границы, в Норвегии фиксируют дроны над нефтяными платформами, а в ФРГ и Дании — рядом с аэропортами и военными объектами. О беспокойстве Европы из-за беспилотников рассказал корреспондент «Коммерсанта» во Франции Алексей Тарханов.

Он отмечает, что остается сомнение, готовы ли армии Европы к подобным угрозам. Журналист напомнил, что еще в 2021 году французский Сенат предупреждал о необходимости «готовиться к войне дронов», но рекомендации так и не были исполнены.

«На 60 страницах доклада было не только подробно рассказано, в какой (не самой благоприятной) ситуации находится французская армия, но и расписаны меры, сочтенные необходимыми и безотлагательными. Однако результатов не видно», — указал Тарханов. Прошло четыре года, а воздушное пространство блока все еще выглядит «практически беззащитным».

В настоящий момент Североатлантический альянс спешно разрабатывает меры противодействия, обсуждая «антидроновую стену» и разрешение армии сбивать БПЛА в мирное время. Основная проблема — обнаружение дешевых и простых аппаратов, которые радары путают с птицами. Боевые действия на Украине продемонстрировали: малые дроны становятся главным оружием современного боя и меняют баланс сил в небе Европы, отмечается в статье.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали применять миниатюрные дроны-камикадзе размером с пачку сигарет в зоне специальной военной операции (СВО).