В США дали совет Грузии

Риттер: Грузии следует дружить с соседями, а не прислуживать тем, кто далеко
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Global Look Press

Грузии следует дружить со своими соседями, включая Россию. Такой совет дал отставной офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер на своей странице в социальной сети Х.

«Грузия должна дружить со своими соседями, а не быть прислугой тем, кто обитает за тысячи миль от нее. Грузия увидела на примере Украины, к чему приводит "дружба" с США и Европой», — написал он.

Эксперт также подчеркнул, что экономика Грузии «остается сильной», так как республика, в отличие от европейских стран, воздержалась от введения санкций против РФ.

Ранее депутат Госдумы Константин Затулин указал на причину протестов в Грузии. «Это противостояние между теми, кто реалистично рассматривает положение Грузии, и теми, кто действует под патронажем ЕС и стремится включить Грузию в фронт борьбы против России», — посчитал он.

