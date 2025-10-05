В России указали на причину протестов в Грузии

Депутат Затулин: Протесты в Грузии — попытка дестабилизации общества

Протесты в Грузии на фоне выборов — это очередная попытка дестабилизации общества внутри постсоветской страны, убежден первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин. Причину беспорядков депутат указал в разговоре с «Лентой.ру».

«В Грузии уже не первый год противостоят друг другу гражданские силы, поддерживающие действующую власть, и политические группы, связанные с [бывшим президентом Грузии] Михаилом Саакашвили, которые выступают под лозунгами Евросоюза. Нет никаких сомнений, что выборы в Грузии — это очередное противостояние между теми, кто реалистично рассматривает положение Грузии, и теми, кто совершенно безоглядно действует под патронажем ЕС и стремится включить Грузию в фронт борьбы против России», — отметил Затулин.

При этом депутат указал, что попытке дестабилизировать общество внутри Грузии дан отпор со стороны действующей власти.

Я убежден, что немедленно это все будет выдано за ущемление демократии. Об этом уже заговорила госпожа [президент Молдавии Майя] Санду, которая только что фальсифицировала выборы, и ее партнеры Константин Затулин первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ

5 октября в Грузии возобновились протесты: около тысячи протестующих перекрыли проспект Руставели в центре Тбилиси.

Накануне, 4 октября, в столице постсоветской страны прошли масштабные акции, сопровождающиеся массовыми беспорядками. Президент республики Михаил Кавелашвили заявил, что протестующие действовали под управлением иностранных спецслужб.

