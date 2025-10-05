Протестующие перекрыли проспект Руставели в Тбилиси

В Грузии возобновились протесты: около тысячи протестующих перекрыли проспект Руставели в центре Тбилиси. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, сначала участники митинга с флагами Грузии, Евросоюза и Украины собрались у здания парламента. Спустя примерно час они вышли на проспект Руставели, перекрыв движение. Полиция не реагирует на происходящее.

Акции протеста начались в Тбилиси в субботу, 4 октября, после объявления победы правящей партии «Грузинская мечта». Участники митинга призвали граждан к захвату государственных учреждений, объявив, что сначала займут резиденцию президента. В какой-то момент разъяренная толпа прорвала железную ограду и ворвалась во двор дворца Орбелиани. Протестующие начали кидать в здание камни, спецназу пришлось применить водометы, слезоточивые гранаты и перцовый спрей.

Президент Грузии Михаил Кавелашвили заявил, что участники беспорядков в Тбилиси управляются иностранными спецслужбами.