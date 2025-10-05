Интернет и СМИ
22:47, 5 октября 2025Интернет и СМИ

В США обратили внимание на поведение Путина

Джонсон: Путин на «Валдае» был похож на человека, который знает, что делает
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Президент России Владимир Путин в ходе выступления на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» вел себя как человек, который знает, что делает. На поведение главы государства обратил внимание бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

«Наблюдал за Путиным, как он произнес речь, отвечал на вопросы со сцены. Путин не похож на человека, находящегося в состоянии стресса. Он выглядит как человек, который знает, что делает», — сказал он.

Эксперт подчеркнул, что российский лидер говорил на темы отношений РФ с Украиной и Западом «очень прямолинейно».

Ранее британский аналитик Александр Меркурис назвал незаурядную черту Путина. Он заявил, что российский президент, следуя советской дипломатической традиции, всегда вежлив с главами других государств.

