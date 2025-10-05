Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:11, 5 октября 2025Мир

В Британии назвали незаурядную черту Путина

Аналитик Меркурис заявил, что Путин всегда вежлив к другим главам государств
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Ramil Sitdikov / Pool / Reuters

Британский аналитик Александр Меркурис назвал незаурядную черту президента России Владимира Путина. Об этом он порассуждал в видео, доступном на YouTube.

Он заявил, что российский президент, следуя советской дипломатической традиции, всегда вежлив к другим главам государств. Этого подхода Путин придерживался и в отношениях с президентом США Дональдом Трампом, и во взаимодействии с его предшественником, бывшим американским лидером Джо Байденом, отметил аналитик.

Меркурис также подчеркнул, что стиль общения Путина с действующим американским президентом не сильно отличается от особенностей его других международных контактов.

Ранее Меркурис заявил, что на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» президент России показал себя лидером. Аналитик отметил, что глава государства был расслаблен и остроумно отвечал.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп оценил предложения Путина по ДСНВ

    Тренер ЦСКА прокомментировал победу в дерби над «Спартаком»

    Известной российской певице срочно провели операцию

    Задержана экс-министр здравоохранения Дагестана Татьяна Беляева

    Школьника арестовали за опасный запрос в ChatGPT

    В России указали на причину протестов в Грузии

    МИД России предупредил о дипфейке с Захаровой

    Названа причина усиления российских ударов по военному комплексу Украины

    Минобороны Германии прокомментировало инциденты с беспилотниками на территории страны

    Дженну Ортегу запечатлели в мини-юбке на вечеринке

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости