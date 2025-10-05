Аналитик Меркурис заявил, что Путин всегда вежлив к другим главам государств

Британский аналитик Александр Меркурис назвал незаурядную черту президента России Владимира Путина. Об этом он порассуждал в видео, доступном на YouTube.

Он заявил, что российский президент, следуя советской дипломатической традиции, всегда вежлив к другим главам государств. Этого подхода Путин придерживался и в отношениях с президентом США Дональдом Трампом, и во взаимодействии с его предшественником, бывшим американским лидером Джо Байденом, отметил аналитик.

Меркурис также подчеркнул, что стиль общения Путина с действующим американским президентом не сильно отличается от особенностей его других международных контактов.

Ранее Меркурис заявил, что на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» президент России показал себя лидером. Аналитик отметил, что глава государства был расслаблен и остроумно отвечал.