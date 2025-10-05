В зону СВО направили новый дрон «Пчела» с жалом

Инженеры из Белгорода разработали новый дрон-камикадзе «Пчела» с жалом, учтя пожелания операторов беспилотных летательных аппаратов, принимающих участие в специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Жало — главная особенность новой разработки. Это контактный замыкатель в виде иглы на передней части аппарата. Благодаря ему можно активировать боевой заряд при любом угле атаки. Кроме того, дрон позволяет осуществить дистанционный подрыв.

Также этот беспилотник может применяться как средство противовоздушной обороны для борьбы с беспилотниками противника.

