Военные врачи вручную завели сердце российского солдата

РИА Новости: Врачи вручную завели сердце российского солдата

Военный анестезиолог с позывным Герда рассказала, что врачи медицинской службы спецназа «Ахмат» и 4-й бригады 3-й армии Минобороны России спасли российского солдата, вручную заведя его сердце. Ее слова передает РИА Новости.

По словам Герды, специалисты работали с бойцом с осколком снаряда в сердце. Она отметила, что, для того чтобы его достать, медики проводили сердечно-легочную реанимацию. «Мы завезли его в операционную, проводили реанимацию полчаса. (...) Открыли грудную клетку, и доктор стал вручную качать ему сердце», — рассказала Герда. Она также назвала произошедшее чудом и подчеркнула, что врачи сами сомневались в успехе.

Врач добавила, что после операции военного отправили на лечение.

Ранее стало известно, что хирурги достали из шеи бойца специальной военной операции на Украине осколок мины. Военный врач с позывным Чомба счел операцию уникальной.