Стало известно о правилах для украинских журналистов в зоне СВО

ВСУ призвали украинских журналистов удалить переписки перед поездкой в зону СВО
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) призвали украинских журналистов очистить личные переписки и настроить автоудаление в мессенджерах перед командировкой в зону специальной военной операции (СВО), пишет РИА Новости.

Отмечается, что в руководстве ВСУ для украинских СМИ, работающих в зоне конфликта, есть правила, что можно публиковать, а что нельзя.

«Перед командировкой в район боевых действий рекомендуется очистить конфиденциальную переписку и настроить автоудаление в мессенджерах», — указано в документе. Кроме того, украинским журналистам рекомендуют удалить контакты, соцсети, каналы в Telegram.

Ранее стало известно, что украинские журналисты пожаловались на попытку властей ограничить свободу слова.

