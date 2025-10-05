Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:56, 5 октября 2025РоссияЭксклюзив

Россиянам разъяснили новые правила взыскания долгов с граждан

Юрист Айрапетов: Новые правила взыскания долгов коснутся меньшую часть россиян
Алена Шевченко
Алена Шевченко (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Новые правила взыскания долгов не коснутся большую часть россиян, рассказал член палаты адвокатов города Москвы Артур Айрапетов. Особенность нововведения специалист разъяснил в разговоре с «Лентой.ру».

«На самом деле система не нова. Такая система применяется в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», — рассказал Айрапетов.

Юрист объяснил, что новые правила означают, что будет поэтапный механизм взыскивания задолженностей.

«Сначала налоговая направляет требования гражданам об уплате налога. У гражданина есть 30 дней на то, чтобы возразить данному требованию налоговой, оспорить его. То есть он просто пишет возражение в налоговую. После чего начинается обычная процедура судебного взыскания. В случае, если в тридцатидневный срок в налоговую не поступает возражение, то данный налог будет взыскиваться, в том числе с помощью службы судебных приставов», — добавил он.

Главный совет, который можно дать, — это контролировать начисления в личном кабинете налогоплательщика. Сейчас это очень удобно делать с помощью интернета. Либо следить за своим почтовым ящиком

Артур Айрапетовчлен палаты адвокатов города Москвы

По словам Айрапетова, новые правила практически никак не повлияют на жизнь добросовестного налогоплательщика.

«У нас в принципе большинство граждан не являются агентами. За них работодатель обычно начисляет налоги. Поэтому большую часть населения это не касается. А что касается разных налогов, связанных с имуществом, налогов на земельные участки, на жилые дома, на квартиры и так далее, то их присылали всегда и оплачивали по факту, без всяких судебных процедур», — отметил он.

Данная процедура будет иметь значение больше для административного органа, то есть для налоговой. Для них упроститься взаимодействие с налогоплательщиками. При этом он будет удобен и налогоплательщикам в том плане, что не придется обременять себя судебными процедурами. То есть если у вас есть возражения, вы просто их в течение 30 дней написали, и спор переходит в плоскость суда

Артур Айрапетовчлен палаты адвокатов города Москвы

С 1 ноября 2025 года в России изменятся правила взыскания долгов с граждан по обязательным платежам (налоги, штрафы и другие сборы). Об этом предупредил депутат Госдумы Игорь Антропенко.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Задержанную в Израиле Грету Тунберг посадили в камеру с клопами. Флотилия активистки в третий раз не смогла доплыть до Газы

    Сильный пожар произошел в административном здании на юго-востоке Москвы

    Трамп сообщил о скором прекращении огня между Израилем и Палестиной

    В КНДР пообещали принять меры в ответ на рост военного присутствия США

    Россиянам разъяснили новые правила взыскания долгов с граждан

    Политолог рассказал о желании ЕС забрать функции НАТО

    МИД Украины обвинил Россию в попытке использовать холод как оружие

    В зону СВО направили новый дрон «Пчела» с жалом

    Над Львовом после ночной атаки дронов и ракет поднялись столбы дыма

    Двалишвили защитил титул UFC в легчайшем весе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости