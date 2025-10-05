Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:57, 5 октября 2025Мир

Захарова высмеяла обвинения Мерца по поводу беспилотников

Захарова высмеяла слова Мерца, заявившего о якобы связи России с БПЛА в Германии
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова прокомментировала слова канцлера Германии Фридриха Мерца, заявившего о якобы связи РФ с появлением беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в небе над ФРГ. Слова дипломата приводят «Известия» в Telegram-канале.

Захарова напомнила, что Германия еще не разобралась в ситуации с подрывом газопроводов «Северный поток», однако уже делает поспешные выводы по другой ситуации.

«В Берлине еще с "Потоками" не разобрались, до сих пор не в курсе, кто их подорвал. До дронов руки дойдут в следующем веке, видимо», — высказалась дипломат.

Ранее немецкая газета Bild сообщила, что замеченные над аэропортом Мюнхена БПЛА были военными разведывательными дронами. Полицейский вертолет безуспешно пытался найти пилота дронов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Появились подробности об ударе ВСУ по Белгороду

    На обстрел ВСУ Белгорода ответили массированным ударом

    Захарова высмеяла обвинения Мерца по поводу беспилотников

    В США обратили внимание на поведение Путина

    Белгородские больницы перешли на резервные источники питания из-за обстрела ВСУ

    Жители Земли смогут увидеть суперлуние в октябре

    В Белгороде пропал свет после обстрелов ВСУ

    Наемники ВСУ из Колумбии попросили президента спасти их

    Над Донецком раздался сильный взрыв

    В США встревожились из-за ситуации в зоне СВО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости