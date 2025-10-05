Бывший СССР
Зеленскому и Украине предрекли черные дни

Соскин: Зеленский в критическом положении из-за утраты интереса Запада к Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский сейчас находится в критической ситуации. Об этом он высказался в эфире своего YouTube-канала.

Соскин указал на критическое положение Зеленского и подчеркнул, что к нему привела утрата интереса Запада к Украине. «Для Зеленского и его режима наступают черные дни, для его режима, для всех их», — предрек он.

Ранее Соскин назвал пустыми и детскими словами угрозы Зеленского в адрес России. По мнению эксперта, украинскому лидеру не следует надеяться, что президент США Дональд Трамп возьмет на себя ответственность за урегулирование конфликта и поддержку Киева.

