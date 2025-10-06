В России приготовились к снижению курса рубля

«Известия»: К концу года доллар достигнет справедливого уровня 90-95 рублей

История неожиданно крепкого рубля, который многие месяцы опровергает прогнозы о скором снижении курса, все же закончится к концу года. Об этом в комментарии «Известиям» рассказали опрошенные аналитики.

Аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин отметил, что в декабре российская валюта может упасть до уровня 93 рубля за доллар. Главный экономист Газпромбанка Павел Бирюков предположил, что доллар подорожает до «справедливых» 90-95 рублей.

О таком же уровне говорит директор казначейства «Цифра банк» Дмитрий Рожков. Однако он не исключает, что если Банк России сохранит ключевую ставку на уровне 17 процентов, то рубль не получит стимула к снижению.

По словам Бирюкова, даже если ставка не будет снижена, на курс российской валюты повлияет сокращение профицита текущего счета почти в два раза — с 63,9 миллиарда долларов до 33-38 миллиардов. Такая ситуация сложится в том числе из-за подготовки импортеров к новому повышению налогов и очередному росту утилизационного сбора.

Потавин отмечает, что у рубля есть сильная поддержка в виде жесткого валютного контроля, высоких объемов продажи валютной выручки от экспортеров, стабильных поставок нефти и роста расчетов в рублях, снижающего спрос на валюту. В то же время он заметил, что правительство ранее сигнализировало бизнесу о нежелательности крепкого рубля, обнулив норматив обязательной продажи валютной выручки.

Против этой позиции выступает глава европейского брокера Mind Money Юлия Хандошко. Она считает, что власти в первую очередь ориентируются на инфляцию, поэтому никакой причины отпускать курс в свободное плавание у них нет. Что касается возможности не допустить падения, то она, считает эксперт, у экономического блока есть.

Ранее РБК сообщил, что уже три эксперта из числа постоянных участников консенсус-прогноза допускают, что к концу года ключевая ставка сохранится на уровне 17 процентов.