Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:02, 6 октября 2025Экономика

В России приготовились к снижению курса рубля

«Известия»: К концу года доллар достигнет справедливого уровня 90-95 рублей
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)
СюжетКурс доллара:

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

История неожиданно крепкого рубля, который многие месяцы опровергает прогнозы о скором снижении курса, все же закончится к концу года. Об этом в комментарии «Известиям» рассказали опрошенные аналитики.

Аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин отметил, что в декабре российская валюта может упасть до уровня 93 рубля за доллар. Главный экономист Газпромбанка Павел Бирюков предположил, что доллар подорожает до «справедливых» 90-95 рублей.

О таком же уровне говорит директор казначейства «Цифра банк» Дмитрий Рожков. Однако он не исключает, что если Банк России сохранит ключевую ставку на уровне 17 процентов, то рубль не получит стимула к снижению.

По словам Бирюкова, даже если ставка не будет снижена, на курс российской валюты повлияет сокращение профицита текущего счета почти в два раза — с 63,9 миллиарда долларов до 33-38 миллиардов. Такая ситуация сложится в том числе из-за подготовки импортеров к новому повышению налогов и очередному росту утилизационного сбора.

Материалы по теме:
У россиян предложили отбирать пустующие квартиры. Кто рискует остаться без жилья?
У россиян предложили отбирать пустующие квартиры.Кто рискует остаться без жилья?
2 октября 2025
Изменение НДС, льготная ипотека и деньги на детей. В России представили план нового бюджета. Что изменится в ближайшие годы?
Изменение НДС, льготная ипотека и деньги на детей.В России представили план нового бюджета. Что изменится в ближайшие годы?
24 сентября 2025

Потавин отмечает, что у рубля есть сильная поддержка в виде жесткого валютного контроля, высоких объемов продажи валютной выручки от экспортеров, стабильных поставок нефти и роста расчетов в рублях, снижающего спрос на валюту. В то же время он заметил, что правительство ранее сигнализировало бизнесу о нежелательности крепкого рубля, обнулив норматив обязательной продажи валютной выручки.

Против этой позиции выступает глава европейского брокера Mind Money Юлия Хандошко. Она считает, что власти в первую очередь ориентируются на инфляцию, поэтому никакой причины отпускать курс в свободное плавание у них нет. Что касается возможности не допустить падения, то она, считает эксперт, у экономического блока есть.

Ранее РБК сообщил, что уже три эксперта из числа постоянных участников консенсус-прогноза допускают, что к концу года ключевая ставка сохранится на уровне 17 процентов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Я бы поехал в Москву сразу». Арестович заявил о готовности передать России Крым и четыре области

    На Украине заявили о поражении энергообъектов в Харьковской области

    Арестович похвалил Путина

    В России потребовали арестовать главного редактора телеканала

    В МИД объяснили цель провокаций с беспилотниками в ЕС

    В России оценили эффективность «плетки» против «Бабы-Яги»

    Жителя Подмосковья задержали за избиение собаки-инвалида

    Нобелевскую премию по медицине вручат за прорыв в понимании иммунной системы

    В МИД рассказали о подготовке Европы к войне с Россией

    Польша проигнорировала предложение России по дронам

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости