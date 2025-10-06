Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
15:22, 6 октября 2025Из жизни

Акула напала на участника соревнований по плаванию и сочла его невкусным

У берегов США акула укусила участника соревнований по плаванию
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Кадр: KTLA 5 / YouTube

У берегов округа Лос-Анджелес, США, спасли 51-летнюю жертву акулы. Как пишет Los Angeles Times, пострадавшему невероятно повезло, что хищная рыба сочла его невкусным.

Инцидент произошел ночью. Акула напала на мужчину, когда он участвовал в соревнованиях по плаванию: пытался добраться от острова Санта-Каталина до Сан-Педро. Хищница длиной около метра укусила пловца за ноги, но затем отпустила его.

За заплывом со шлюпки следили люди, которые и вытащили пострадавшего из воды и вызвали спасателей. Те прибыли на место происшествия и определили, что травмы участника соревнований были незначительны. Ему оказали первую помощь и доставили на материк.

Материалы по теме:
«Никто не узнает их судьбу» С корабля-призрака бесследно исчезли люди. В этом винили японских пиратов и советские подлодки
«Никто не узнает их судьбу»С корабля-призрака бесследно исчезли люди. В этом винили японских пиратов и советские подлодки
18 октября 2020
«Обреченность висела в воздухе» Они оказались в море среди акул и умирали один за другим. Выживших спасли советские моряки
«Обреченность висела в воздухе»Они оказались в море среди акул и умирали один за другим. Выживших спасли советские моряки
8 сентября 2019

Мужчина рассказал, что вышел с командой в море ночью, чтобы не столкнуться с судами. Он объяснил, что днем на этом маршруте встречается множество паромов, круизных, грузовых и прогулочных судов. Это помешало бы зафиксировать время, за которое он проплыл бы дистанцию, что было необходимо для соревнований.

В департаменте пожарной безопасности Лос-Анджелеса отметили, что случай пловца — редкость. Обычно у берегов Санта-Каталины акулы не активны. По их словам, мужчине повезло, что он не понравился хищнице на вкус и она уплыла.

Ранее сообщалось, что американский рыбак получил серьезные травмы после нападения акулы во время подводной охоты на Багамах. Хищница ранила мужчине руку так серьезно, что ему потребовалась микрохирургическая операция на восьми сухожилиях.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Матвиенко предложила собирать деньги с неработающих россиян. Зачем это нужно?

    В Москве заметили гигантского кабанчика

    Долина решила судиться с продавцами картонных фигур с ее изображением

    Дикое животное выпрыгнуло из кустов и напало на туриста с фотоаппаратом в Японии

    Опасность атаковавших российский регион клопов-вонючек оценили

    Россияне назвали самые популярные способы оплаты

    Главный врач ЦСКА дал россиянам универсальный рецепт здорового образа жизни

    Российский боец рассказал о способствовавших взятию важной позиции на СВО условиях

    Стало известно о максимальной вероятности «прилета чего-то» в Россию

    Паузу в переговорах по Украине объяснили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости