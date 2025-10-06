Боец «Азова» получил срок в ДНР за расстрел машины в Мариуполе

В ДНР осудили бойца «Азова» за расстрел машины с мужчиной

В Донецкой народной республике (ДНР) осудили бойца «Азова» (признан террористической организацией и запрещен в России) за расстрел машины с мужчиной. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Как установил суд, в марте 2022 года 32-летний Максим Дацко, выполняя приказ командира, в Мариуполе расстрелял из автомата автомобиль, в котором находился мирный житель. После остановки машины он подошел к ней и убедился, что никто не выжил.

Суд приговорил его к 22 годам колонии строгого режима по статьям 105 («Убийство, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти») и 356 («Жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории») УК РФ.

Ранее сообщалось, что в российском городе расправились с матерью и ее сыном.