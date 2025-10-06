Экономика
19:33, 6 октября 2025Экономика

Пожилая россиянка поверила мошенникам и потеряла 14 миллионов рублей

В Чебоксарах под предлогом соцпомощи аферисты украли у пенсионерки 14 млн рублей
Виктория Клабукова

Кадр: Telegram-канал УМВД России по г.Чебоксары

64-летняя жительница Чебоксар потеряла 14 миллионов рублей, доверившись мошенникам. О схеме обмана пишет пресс-служба местного управления МВД.

Аферисты связались с пожилой женщиной по телефону. Под предлогом получения социальной помощи они предложили записать ее в электронную очередь в ведомство. Для подтверждения записи пенсионерке выслали код через СМС, который она продиктовала.

Следом злоумышленники связались с ней уже от лица специалистов службы безопасности. Они сообщили горожанке, что неизвестные получили доступ к ее личному кабинету на «Госуслугах», благодаря чему смогли от ее имени оформить доверенность на некоего террориста. Впоследствии жертве пришло сообщение якобы от службы поддержки портала с номером телефона.

Действуя по указке преступников, пенсионерка сняла со своих счетов 14 миллионов рублей. На предупреждения банковских работников женщина не отреагировала: в ответ она заявила, что деньги ей требуются на покупку квартиры. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Ранее мошенники выманили у 79-летней москвички 32 миллиона рублей. Аферистам она отдала не только сбережения, но и выручку от продажи квартиры.

